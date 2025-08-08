주말, 남부 집중호우…남해안 시간당 70mm 폭우 예보 [퇴근길 날씨]

동영상 고정 취소

현재, 경기와 경북 일부 지역에 소나기가 내리고 있습니다.



오늘 밤까지 내륙 곳곳에 내릴 수 있습니다.



이번 주말에는 주로 남부지방에 많은 비가 예상됩니다.



내일 새벽부터 비가 시작돼 오후에는 전국으로 비가 확대되겠습니다.



내일 오후부터 남부지방은 집중호우가 예상됩니다.



남해안에는 시간당 70mm 안팎의 폭우가 쏟아질 수 있어 유의하셔야겠습니다.



모레까지 남해안에 200mm 이상, 남부 내륙 지역에도 30에서 150mm의 큰비가 내리겠습니다.



내일, 수도권과 강원도에도 5mm 정도의 비가 조금 내릴 수 있겠고 충청도는 10에서 60mm의 비가 내리겠습니다.



남해안과 제주도는 바람도 강하게 불겠습니다.



내일 아침 서울 25도, 전주 23도가 예상됩니다.



한낮에 서울 29도, 대구 30도로 더위는 덜하겠습니다.



바다의 물결은 최고 3.5m까지 거세게 일겠습니다.



충청과 남부지방은 모레도 비가 이어지겠고 다음 주 화요일에도 또 한 차례 전국에 비가 내리겠습니다.



날씨 전해드렸습니다.



