강원촛불행동 “국민의힘 해산 촉구”
입력 2025.08.08 (19:37) 수정 2025.08.08 (19:39)
강원촛불행동은 오늘(8일) 강릉시 교동 권성동 국회의원 사무실 앞에서 기자회견을 열고, 국민의힘을 해산시키라고 정부에 요구했습니다.
이들은 국민의힘이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다며, 내란 공범이고 위헌 정당이라고 주장했습니다.
또, 국민의힘 해산 운동에 돌입하겠다고 밝혔습니다.
