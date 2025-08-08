국정기획위, 광주 ‘재난안전예방 시범도시’ 지정 건의

동영상 고정 취소

국정기획위원회가 최근 집중호우 피해를 입은 광주를 전국에서 처음으로 재난안전예방 시범도시로 지정하는 방안을 정부에 건의하기로 했습니다.



국정기획위원회 박창근 재난안전소위 위원장은 오늘(8일) 광주 서구 양동과 북구 신안교 일대 등 상습침수지역을 둘러본 뒤 이같은 계획을 밝혔습니다.



박 위원장은 이번 침수가 도시 팽창으로 하천을 복개하면서 발생하는 전형적인 피해 상황으로 보인다며 기존 재난시스템으로는 홍수를 방어할 수 없는 만큼 정부 대책이 마련돼야 한다고 말했습니다.



