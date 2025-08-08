국정위, ‘호우 피해 원인 조사·대책’ 신속 과제 선정
입력 2025.08.08 (19:37) 수정 2025.08.08 (19:40)
국정기획위원회가 최근 잇단 호우 피해에 대한 원인 조사와 대책을 신속 추진 과제로 선정했습니다.
조승래 국정기획위 대변인은 올해 여름 역대 최고치를 기록할 만큼 극한 호우가 발생하고 있다며 피해 지역을 중심으로 원인을 조사하고 대책을 서둘러야 한다고 설명했습니다.
전북에서도 이달 들어 순창에 시간당 87밀리미터의 많은 비가 쏟아지는 등 극한 호우로 곳곳에서 피해가 잇따랐습니다.
