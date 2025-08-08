제4회 평창군수기 전국 궁도대회 개막
입력 2025.08.08 (19:37) 수정 2025.08.08 (19:41)
제4회 평창군수기 전국 궁도대회가 오늘(8일) 평창군 대화면 태화정에서 개막했습니다.
평창군 궁도협회와 태화정이 공동 주최한 이번 대회에는 전국의 궁도 선수 1,200명이 참가했으며, 장년부와 여자부 등으로 나눠 단체전과 개인전에서 기량을 겨룹니다,
이 대회는 이달(8월) 10일까지 계속됩니다.
