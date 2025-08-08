전주시의회, 물의·의혹 의원들 윤리특위 회부
입력 2025.08.08 (19:38) 수정 2025.08.08 (19:41)
전주시의회 의장단은 오늘(8) 입장문을 통해 각종 물의와 의혹을 빚은 소속 의원들의 처신에 대해 사과하고, 윤리특별위원회에 회부해 자숙의 계기로 삼겠다고 밝혔습니다.
-
-
-
유진휘 기자 yujh@kbs.co.kr
-
