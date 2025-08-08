전주시의회, 물의·의혹 의원들 윤리특위 회부

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

전주시의회 의장단은 오늘(8) 입장문을 통해 각종 물의와 의혹을 빚은 소속 의원들의 처신에 대해 사과하고, 윤리특별위원회에 회부해 자숙의 계기로 삼겠다고 밝혔습니다.



