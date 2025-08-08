충청 U대회 D-2년 기념 행사 개최

동영상 고정 취소

2년 앞으로 다가온 충청권 하계 U대회를 시민들에게 알리는 행사가 세종시 호수공원에서 열리고 있습니다.



U대회 조직위원회는 오늘 오후 5시부터 세종시 호수공원에서 양궁, 농구, 탁구 등 대회 종목을 체험하고 지역 대학생이 참여하는 공연과 대회 마스코트인 흥이나유 전시회를 열고 있습니다.



행사에는 또 충청권 시도지사가 참여해 지난달 27일 독일 뒤스부르크 대회에서 국제대학스포츠연맹으로부터 인수해온 대회기를 학생 대표단에게 전달하는 행사도 열렸습니다.



