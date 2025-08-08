뉴스7(대전)

충청 U대회 D-2년 기념 행사 개최

입력 2025.08.08 (19:38) 수정 2025.08.08 (19:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

꺼지지 않는 재미…제3회 대전 0시축제 개막

꺼지지 않는 재미…제3회 대전 0시축제 개막
“해수부 이전 위헌”…헌법소원심판 청구

“해수부 이전 위헌”…헌법소원심판 청구

다음
2년 앞으로 다가온 충청권 하계 U대회를 시민들에게 알리는 행사가 세종시 호수공원에서 열리고 있습니다.

U대회 조직위원회는 오늘 오후 5시부터 세종시 호수공원에서 양궁, 농구, 탁구 등 대회 종목을 체험하고 지역 대학생이 참여하는 공연과 대회 마스코트인 흥이나유 전시회를 열고 있습니다.

행사에는 또 충청권 시도지사가 참여해 지난달 27일 독일 뒤스부르크 대회에서 국제대학스포츠연맹으로부터 인수해온 대회기를 학생 대표단에게 전달하는 행사도 열렸습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 충청 U대회 D-2년 기념 행사 개최
    • 입력 2025-08-08 19:38:37
    • 수정2025-08-08 19:43:00
    뉴스7(대전)
2년 앞으로 다가온 충청권 하계 U대회를 시민들에게 알리는 행사가 세종시 호수공원에서 열리고 있습니다.

U대회 조직위원회는 오늘 오후 5시부터 세종시 호수공원에서 양궁, 농구, 탁구 등 대회 종목을 체험하고 지역 대학생이 참여하는 공연과 대회 마스코트인 흥이나유 전시회를 열고 있습니다.

행사에는 또 충청권 시도지사가 참여해 지난달 27일 독일 뒤스부르크 대회에서 국제대학스포츠연맹으로부터 인수해온 대회기를 학생 대표단에게 전달하는 행사도 열렸습니다.
백상현
백상현 기자

이 기사가 좋으셨다면

대전-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 내란특검, ‘평양 무인기 의혹’ 합참 정보본부<br> 압수수색

[단독] 내란특검, ‘평양 무인기 의혹’ 합참 정보본부 압수수색
이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사
[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구
‘찬탄·반탄’ 충돌한 국힘 첫 합동연설…“윤 어게인 절연” VS “싸우지 않고 윤 탓만”

‘찬탄·반탄’ 충돌한 국힘 첫 합동연설…“윤 어게인 절연” VS “싸우지 않고 윤 탓만”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.