해남서 오는 10월 ‘LPGA 챔피언십’ 첫 개최

입력 2025.08.08 (19:38) 수정 2025.08.08 (19:44)

국내 유일의 LPGA 정규투어 '2025 BMW 레이디스 챔피언십'이 오는 10월 16일부터 나흘간 해남 파인비치골프링크스에서 열립니다.

대회에는 세계 최정상급 여자 골프 선수 78명이 참가하며, 경기는 전 세계 170여 개국에 생중계될 예정입니다.

대회 기간 6만여 명의 입장객이 해남을 찾을 것으로 예상되면서 전남도는 스포츠 관광 수요 확대와 지역 경제 활성화를 기대한다고 밝혔습니다.

국내 유일의 LPGA 정규투어 '2025 BMW 레이디스 챔피언십'이 오는 10월 16일부터 나흘간 해남 파인비치골프링크스에서 열립니다.

대회에는 세계 최정상급 여자 골프 선수 78명이 참가하며, 경기는 전 세계 170여 개국에 생중계될 예정입니다.

대회 기간 6만여 명의 입장객이 해남을 찾을 것으로 예상되면서 전남도는 스포츠 관광 수요 확대와 지역 경제 활성화를 기대한다고 밝혔습니다.
