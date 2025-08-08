KIA 김도영, 세 번째 햄스트링 손상 “정규 시즌 마감”
입력 2025.08.08 (19:39) 수정 2025.08.08 (19:45)
프로야구 KIA 타이거즈의 김도영 선수가 올 시즌 세번째 햄스트링 부상으로 정규 시즌을 마감했습니다.
KIA 구단은 "김도영이 경남 창원의 한 병원에서 정밀 검사한 결과 왼쪽 햄스트링 근육이 손상됐다는 소견을 받았다고 밝혔습니다.
최혜진 기자 join@kbs.co.kr
