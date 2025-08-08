“대중교통 적자…수소 트램 경제성 분석 면밀해야”
입력 2025.08.08 (19:39) 수정 2025.08.08 (19:46)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘 제주도의회 환경도시위원회에서 김황국 의원은 렌터카를 이용하는 관광객을 수소트램으로 유입시켜 트램 추진에 따른 재정건전성을 확보하겠다는 용역진의 판단은 지나치게 낙관적이라며 이미 대중교통에 천억 원 넘는 적자가 발생하는 상황에 추가적인 적자는 막아야 한다고 밝혔습니다.
양경호 의원도 수소트램 도입 시 5천억 원의 예산이 들어가는 만큼 신중에 신중을 기해야 한다고 강조했습니다.
제주시 종량제 봉투 판매대금 황령과 관련해 의원들은 입출고 내역과 재고량, 판매에 따른 세입 예산이 맞지 않다며 개선이 필요하다고 지적했습니다.
양경호 의원도 수소트램 도입 시 5천억 원의 예산이 들어가는 만큼 신중에 신중을 기해야 한다고 강조했습니다.
제주시 종량제 봉투 판매대금 황령과 관련해 의원들은 입출고 내역과 재고량, 판매에 따른 세입 예산이 맞지 않다며 개선이 필요하다고 지적했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- “대중교통 적자…수소 트램 경제성 분석 면밀해야”
-
- 입력 2025-08-08 19:39:28
- 수정2025-08-08 19:46:55
오늘 제주도의회 환경도시위원회에서 김황국 의원은 렌터카를 이용하는 관광객을 수소트램으로 유입시켜 트램 추진에 따른 재정건전성을 확보하겠다는 용역진의 판단은 지나치게 낙관적이라며 이미 대중교통에 천억 원 넘는 적자가 발생하는 상황에 추가적인 적자는 막아야 한다고 밝혔습니다.
양경호 의원도 수소트램 도입 시 5천억 원의 예산이 들어가는 만큼 신중에 신중을 기해야 한다고 강조했습니다.
제주시 종량제 봉투 판매대금 황령과 관련해 의원들은 입출고 내역과 재고량, 판매에 따른 세입 예산이 맞지 않다며 개선이 필요하다고 지적했습니다.
양경호 의원도 수소트램 도입 시 5천억 원의 예산이 들어가는 만큼 신중에 신중을 기해야 한다고 강조했습니다.
제주시 종량제 봉투 판매대금 황령과 관련해 의원들은 입출고 내역과 재고량, 판매에 따른 세입 예산이 맞지 않다며 개선이 필요하다고 지적했습니다.
-
-
나종훈 기자 na@kbs.co.kr나종훈 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.