공정위, 제주도 렌터카 대여요금 체계 개편 제동
입력 2025.08.08 (19:39) 수정 2025.08.08 (19:47)
제주도가 렌터카 요금 바가지 논란 해소를 위해 적정 대여요금 신고와 할인율 상한선 등을 담은 대여요금 체계 개편에 나섰지만 공정거래위원회가 제동을 걸었습니다.
