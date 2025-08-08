대구시민단체, 윤석준 동구청장 사퇴 촉구

동영상 고정 취소

정치자금법 위반으로 1심에서 당선 무효형을 선고받은 윤석준 동구청장에 대해 대구시민단체연대회의가 즉각 사퇴하라고 요구했습니다.



연대회의는 성명에서, 윤 구청장이 그동안 수사와 재판을 거치며 구청장 업무를 사실상 방임해 동구 주민들이 행정 공백을 겪었다고 지적했습니다.



그러면서 윤 구청장이 항소하는 것은 책임 회피이자 주민을 모독하는 행위라며, 당장 구청장직을 사퇴할 것을 촉구했습니다.



