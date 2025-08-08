대구시민단체, 윤석준 동구청장 사퇴 촉구
입력 2025.08.08 (19:40) 수정 2025.08.08 (19:43)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
정치자금법 위반으로 1심에서 당선 무효형을 선고받은 윤석준 동구청장에 대해 대구시민단체연대회의가 즉각 사퇴하라고 요구했습니다.
연대회의는 성명에서, 윤 구청장이 그동안 수사와 재판을 거치며 구청장 업무를 사실상 방임해 동구 주민들이 행정 공백을 겪었다고 지적했습니다.
그러면서 윤 구청장이 항소하는 것은 책임 회피이자 주민을 모독하는 행위라며, 당장 구청장직을 사퇴할 것을 촉구했습니다.
연대회의는 성명에서, 윤 구청장이 그동안 수사와 재판을 거치며 구청장 업무를 사실상 방임해 동구 주민들이 행정 공백을 겪었다고 지적했습니다.
그러면서 윤 구청장이 항소하는 것은 책임 회피이자 주민을 모독하는 행위라며, 당장 구청장직을 사퇴할 것을 촉구했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 대구시민단체, 윤석준 동구청장 사퇴 촉구
-
- 입력 2025-08-08 19:40:49
- 수정2025-08-08 19:43:59
정치자금법 위반으로 1심에서 당선 무효형을 선고받은 윤석준 동구청장에 대해 대구시민단체연대회의가 즉각 사퇴하라고 요구했습니다.
연대회의는 성명에서, 윤 구청장이 그동안 수사와 재판을 거치며 구청장 업무를 사실상 방임해 동구 주민들이 행정 공백을 겪었다고 지적했습니다.
그러면서 윤 구청장이 항소하는 것은 책임 회피이자 주민을 모독하는 행위라며, 당장 구청장직을 사퇴할 것을 촉구했습니다.
연대회의는 성명에서, 윤 구청장이 그동안 수사와 재판을 거치며 구청장 업무를 사실상 방임해 동구 주민들이 행정 공백을 겪었다고 지적했습니다.
그러면서 윤 구청장이 항소하는 것은 책임 회피이자 주민을 모독하는 행위라며, 당장 구청장직을 사퇴할 것을 촉구했습니다.
-
-
박진영 기자 jyp@kbs.co.kr박진영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.