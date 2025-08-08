고용노동부, 충북개발공사 여성 고용 ‘미흡’…공공기관 유일
입력 2025.08.08 (19:41) 수정 2025.08.08 (19:47)
고용노동부가 여성 고용 비율이 낮은 적극적 고용 개선 조치 미이행 사업장을 발표한 가운데, 충북개발공사가 전국 공공기관 가운데 유일하게 포함됐습니다.
충북개발공사는 전체 근로자 가운데 여성 비율이 25%로 지난해 전국 평균보다 13.5%p 낮고, 여성 관리자도 없는 걸로 발표됐습니다.
고용노동부는 시정 기회를 주고 관련 교육을 했는데도 여성 고용 실적이 적으면 미이행 사업장으로 분류해 조달청 심사 감점 조치 등을 하고 있습니다.
