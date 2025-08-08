뉴스7(청주)

송기섭 진천군수, 윤석열 체포영장 거부 규탄

입력 2025.08.08 (19:41) 수정 2025.08.08 (19:47)

윤석열 전 대통령 체포 시도가 연이어 무산된 가운데 더불어민주당 소속 송기섭 진천군수가 충북 자치단체장 가운데 처음으로 관련 성명을 냈습니다.

송 군수는 어제, 개인 SNS에 올린 성명을 통해 "윤 전 대통령이 비상 계엄으로 헌법을 짓밟은 데 이어 체포영장 집행도 막아 사법 정의와 민주주의를 조롱하고 있다"면서 "더욱 단호하고 강력한 법 집행이 필요하다"고 주장했습니다.

이유진
이유진 기자

