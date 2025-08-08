영덕 앞바다 실종 60대 구조, 의식 없어
입력 2025.08.08 (19:42) 수정 2025.08.08 (19:45)
오늘 오후 1시 40분쯤 영덕군 대진항 동쪽 약 500m 해상에서 실종됐던 60대 남성 다이버가 발견됐습니다.
남성은 사고 지점에서 거리 약 15m, 수심 약 28m 지점에서 의식과 호흡이 없는 상태로 구조돼 병원으로 이송됐습니다.
울진해경은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
