청주서 통근버스 무인단속기 충돌…7명 다쳐

오늘 오전 7시 38분쯤, 청주 사창사거리에서 한 통근버스가 좌회전하다가 교통 단속 카메라 설치대를 들이받았습니다.



이 사고로 버스에 타고 있던 7명이 다쳐 병원에서 치료를 받았습니다.



