아파트·승용차 등 화재 잇따라

동영상 고정 취소

오늘(8일) 오전 11시 20분쯤 부산 사하구의 한 아파트 1층 빈집에서 멀티탭 과부하로 추정된 불이 나 냉장고 등을 태우고 10여 분 만에 꺼졌습니다.



앞서 오전 9시쯤에는 사하구의 한 도로에서 달리던 승용차에 불이 나 소방서 추산 천100만 원의 피해를 내고 10분 만에 꺼졌습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!