아파트·승용차 등 화재 잇따라
입력 2025.08.08 (19:44) 수정 2025.08.08 (19:52)
오늘(8일) 오전 11시 20분쯤 부산 사하구의 한 아파트 1층 빈집에서 멀티탭 과부하로 추정된 불이 나 냉장고 등을 태우고 10여 분 만에 꺼졌습니다.
앞서 오전 9시쯤에는 사하구의 한 도로에서 달리던 승용차에 불이 나 소방서 추산 천100만 원의 피해를 내고 10분 만에 꺼졌습니다.
앞서 오전 9시쯤에는 사하구의 한 도로에서 달리던 승용차에 불이 나 소방서 추산 천100만 원의 피해를 내고 10분 만에 꺼졌습니다.
