부산다운 건축 대상에 ‘주례 열린도서관’

올해 '부산다운 건축상' 대상작으로 주례 열린도서관이 선정됐습니다.



심사위원장인 우신구 부산시 총괄건축가는 "책 읽는 공간을 넘어, 지역의 일상과 자연 속에서 모두에게 열린 새로운 공공 공간의 전형을 제시했다"고 평가했습니다.



금상은 해운대구 복합 문화공간 '에케'가, 은상은 남구 우암도서관이 수상했습니다.



또 최근 문을 연 '부산콘서트홀'은 동상을 받았습니다.



