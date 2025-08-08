한국해양문학상 시상식…대상에 차정연 씨

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

제29회 '한국해양문학상' 시상식이 오늘(8일) 부산예술회관에서 열렸습니다.



해양문학상 대상은 시 '닻, 타법' 외 55편으로 차정연 씨가 수상했습니다.



올해 한국해양문학상 응모작은 모두 4천900여 편으로, 지난해 3천여 편을 크게 뛰어넘었습니다.



