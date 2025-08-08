총리실 정무협력비서관 임용 예정자 김진욱, 전과 논란 속 자진 철회

국무총리비서실 정무협력비서관에 임용될 예정이었던 김진욱 전 더불어민주당 당대표비서실 국장이 발표 당일 스스로 물러났습니다.



총리실은 "오늘(8일) 임용 예정이던 김진욱 비서관이 일신상의 이유로 임용 의사를 철회해 임용이 이뤄지지 않았다"고 밝혔습니다.



김 전 국장은 이재명 대통령의 성남시장 시절 수행비서, 경기지사 의전비서관, 당대표비서실 국장 등을 지냈습니다.



김 전 국장은 임용이 발표되기 전 대통령실의 인사 검증과 이재명 대통령의 재가를 거쳤습니다.

하지만 2007년 성남 지역 무허가 경비업체의 폭력 조직 동원 사건에 연루돼 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고받은 전력이 알려지며 논란이 일었습니다.



이기인 개혁신당 사무총장은 오늘 SNS를 통해 “김 씨는 성남 지역 폭력 조직과 함께 오피스텔 보안 용역 사업권을 빼앗기 위해 쇠 지렛대로 철문을 뜯고 경비원을 폭행한 사건에 가담한 일로 구속됐다 집행 유예로 풀려난 전력이 있다”고 밝혔습니다.



그러면서 "다시는 이런 인사가 대통령의 친소 관계라는 이유만으로 고위공직에 오르는 전례를 반복해선 안된다"고 지적했습니다.



