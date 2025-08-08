‘의료인 소송비 지원 조례’…경남도·도의회 입장 차

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경남도의회가 응급의료로 인한 분쟁이 발생할 때, 응급의료기관과 의료인에게 소송 비용을 지원하는 조례를 추진해, 추진해 논란입니다.



경남도의회 노치환 의원은 적극적인 응급 처치를 유도하기 위해 지원 조례가 필요하다고 주장했지만, 경상남도는 행정 중립성과 형평성에 어긋난다며 반대 입장입니다.



