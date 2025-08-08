공동현관 출입문 개방 ‘119 패스’ 확대

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

소방관의 빠른 출동을 돕는 아파트 공동현관 출입, '119패스'가 확대 적용됩니다.



부산소방재난본부는 현재 부산 지역 공동주택 107곳에 '119패스'를 운영 중이며 올해 연말까지 공동주택 300여 곳으로 확대한다고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!