공동현관 출입문 개방 ‘119 패스’ 확대
입력 2025.08.08 (19:45) 수정 2025.08.08 (19:53)
소방관의 빠른 출동을 돕는 아파트 공동현관 출입, '119패스'가 확대 적용됩니다.
부산소방재난본부는 현재 부산 지역 공동주택 107곳에 '119패스'를 운영 중이며 올해 연말까지 공동주택 300여 곳으로 확대한다고 밝혔습니다.
부산소방재난본부는 현재 부산 지역 공동주택 107곳에 '119패스'를 운영 중이며 올해 연말까지 공동주택 300여 곳으로 확대한다고 밝혔습니다.
이준석 기자 alleylee@kbs.co.kr
