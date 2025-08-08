‘밀양윤병원’ 응급실 중단…응급 의료 공백 우려

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

밀양 유일의 지역 응급의료기관인 '밀양윤병원' 응급실이 의료 인력 부족으로 지난 1일부터 운영이 중단돼, 응급 의료 공백이 우려됩니다.



밀양시는 밀양윤병원 응급의료 인력 3명이 퇴사해 응급실 운영이 어려워졌다며, 다른 병원의 야간진료 확대와 상급병원 이송 지원 등 대응에 나섰습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!