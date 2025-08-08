고수온 폐사 전 양식어류 긴급 방류…158만 마리

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경상남도는 오늘(8일) 고성군 양식장 1곳에서 조피볼락 치어 8만 마리를 방류하는 등, 통영과 거제, 남해 양식장 20곳에서, 양식어류 158만 마리를 고수온 폐사 전 긴급 방류한다고 밝혔습니다.



긴급 방류에 참여한 어가에는 최대 5천만 원까지 재난지원금이 지급됩니다.



