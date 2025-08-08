가축 폭염 피해 예방 특별교부세 8억 6천만 원 투입
입력 2025.08.08 (19:47)
경상남도가 폭염 장기화에 따른 가축 피해 최소화를 위해 특별교부세 8억 6천만 원을 긴급 투입합니다.
경상남도가 폭염 장기화에 따른 가축 피해 최소화를 위해 특별교부세 8억 6천만 원을 긴급 투입합니다.
