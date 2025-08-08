가축 폭염 피해 예방 특별교부세 8억 6천만 원 투입

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경상남도가 폭염 장기화에 따른 가축 피해 최소화를 위해 특별교부세 8억 6천만 원을 긴급 투입합니다.



이번 특별교부세는 더위에 취약한 닭과 오리 등 가금류와 돼지 등 축산농가에 면역력을 강화하는 사료 첨가제를 무상 보급하는 데 사용됩니다.



