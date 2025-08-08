“1㎏ 골드바도 트럼프 관세” 여파, 금 선물가격 최고치

트럼프 미 행정부가 ‘관세 폭탄’ 목록에 그동안의 예상을 깨고 1㎏짜리 골드바도 포함시키면서, 국제 선물 시장에서 금 가격이 최고치를 경신했습니다.



로이터통신 등 외신에 따르면 현지시각 8일 미 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월 인도분 금 선물 가격은 장중 온스당 3천534.1달러까지 상승하며 역대 최고가를 기록했습니다.



이후 금 선물은 전날 종가보다 1%가량 상승한 3천489.4달러에 거래됐습니다.



반면 금 현물 가격은 미 동부시간으로 오전 5시 35분 기준 온스당 3천399.22달러로 변동이 거의 없었습니다.



이에 따라 금 선물과 현물 간의 가격 차이는 100달러 가까이 벌어졌습니다.



앞서 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 미 세관국경보호국(CBP)의 지난달 31일자 통관 결정서를 인용해 1kg 짜리와 100온스, 약 3.1㎏ 짜리 골드바가 관세 부과 대상으로 분류됐다고 보도했습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



