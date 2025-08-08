로이터 “인도, 트럼프 고율관세 맞서 미국산 무기도입 유보”
입력 2025.08.08 (20:25) 수정 2025.08.08 (20:31)
도널드 트럼프 미국 행정부로부터 총 50%의 고율 관세를 부과받은 인도 정부가 미국산 무기와 항공기 등의 도입 계획을 일시 중단했다고 로이터 통신이 현지시각 8일 보도했습니다.
소식통들에 따르면 인도는 당초 몇 주 안에 라즈나트 싱 국방부 장관을 미국에 보내 일부 무기 도입 발표를 할 계획이었지만, 방미 계획을 취소하고 구매 발표를 유보했습니다.
인도가 구매를 유보한 미국산 무기는 스트라이커 장갑차와 재블린 대전차 미사일입니다.
지난 2월 나렌드라 모디 인도 총리와 트럼프 대통령은 이들 무기의 도입·공동 생산 계획을 발표한 바 있습니다.
싱 장관은 또 방미 기간 보잉 P-8 대잠초계기 6대와 관련 지원 시스템 도입을 발표할 계획이었다고 관계자들이 전했습니다.
P-8 도입 계약은 36억 달러(약 5조 원) 규모로 관련 협상이 상당히 진전된 상태였던 것으로 알려졌습니다.
로이터는 미국 측이 관세와 관련해 명확한 입장을 제시해야 미국산 무기 도입 협상을 재개할 수 있다는 게 인도 정부의 뜻이라고 전했습니다.
[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.