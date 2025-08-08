공연·전시 할인 쿠폰, 빠른 매진…일부 사이트 접속 장애

정부가 오늘(8일) 공연과 전시 할인 쿠폰 210만 장을 선착순 배포한 가운데, 금방 준비 물량이 동나고 일부 사이트는 접속 장애 등 불편이 빚어졌습니다.



오늘 오전 10시부터 정부가 발급한 공연·전시 할인 쿠폰 210만 장이 배포와 동시에 매진됐습니다.





오후 15시 40분 기준으로는 놀티켓 , 멜론, 예스24 등 주요 배포처에서 준비한 쿠폰도 모두 소진된 것으로 파악됐습니다.



수요가 몰리며 한때 구매처 인터넷 사이트의 접속 장애도 발생했습니다.



비수도권 전용 할인티켓을 판매하는 '타임티켓'은 접속자가 몰리며 접속이 지연되는 등 장애가 발생한 것으로 파악됐습니다.



타임티켓 측은 사과문을 통해 서버 과부하로 인한 장애가 발생했다며 조속히 해결하겠다고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 문화체육관광부 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!