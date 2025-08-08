문화

공연·전시 할인 쿠폰, 빠른 매진…일부 사이트 접속 장애

입력 2025.08.08 (20:43) 수정 2025.08.08 (20:44)

정부가 오늘(8일) 공연과 전시 할인 쿠폰 210만 장을 선착순 배포한 가운데, 금방 준비 물량이 동나고 일부 사이트는 접속 장애 등 불편이 빚어졌습니다.

오늘 오전 10시부터 정부가 발급한 공연·전시 할인 쿠폰 210만 장이 배포와 동시에 매진됐습니다.


오후 15시 40분 기준으로는 놀티켓 , 멜론, 예스24 등 주요 배포처에서 준비한 쿠폰도 모두 소진된 것으로 파악됐습니다.

수요가 몰리며 한때 구매처 인터넷 사이트의 접속 장애도 발생했습니다.

비수도권 전용 할인티켓을 판매하는 '타임티켓'은 접속자가 몰리며 접속이 지연되는 등 장애가 발생한 것으로 파악됐습니다.

타임티켓 측은 사과문을 통해 서버 과부하로 인한 장애가 발생했다며 조속히 해결하겠다고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 문화체육관광부 제공]

김혜주 기자

