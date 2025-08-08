뉴스 9 한미 관세협상 타결

전 세계 트럼프 관세로 혼란

입력 2025.08.08 (21:04) 수정 2025.08.08 (22:05)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

미국, WTO 체제 종식 선언…“이제 트럼프 라운드”

미국, WTO 체제 종식 선언…“이제 트럼프 라운드”
때리는 트럼프에 맞서 브릭스는 공동 대응 모색

때리는 트럼프에 맞서 브릭스는 공동 대응 모색

다음
[앵커]

하지만, 미국이 밀어붙인 트럼프 라운드는 세계 곳곳에서 잡음과 혼란을 일으키고 있습니다.

합의 문서도 없고, 아직 명확하지 않은 게 너무나 많습니다.

유럽산 자동차 관세율은 낮추기로 합의했는데도 여전히 그대로고, 일본은 합의를 해놓고도 다시 협상해야 했습니다.

파리 안다영 특파원입니다.

[리포트]

미국과 합의대로라면 유럽산 자동차 관세는 기존 27.5%에서 15%로 내려가야 합니다.

하지만, 7일 상호 관세 발효 이후에도 달라진 건 없습니다.

트럼프 대통령이 서명한 행정명령에 이 내용은 누락된 데다, 미국이 언제 인하 조치를 이행할지도 불분명합니다.

[시몬 슈츠/독일 자동차 제조업체 협회 : "그 합의는 앞으로 실행되어야 하며 그 영향이 워낙 큰데, 현재 피해액 규모가 수십억에 달하는 상황입니다."]

39%, 최악의 관세 폭탄을 맞은 스위스는 초비상입니다.

관세 발효를 하루 앞두고 대통령이 담판을 지으러 직접 미국으로 날아갔지만 빈손으로 돌아왔습니다.

트럼프 대통령은커녕 관세를 총괄하는 러트닉 상무장관도 못 만났습니다.

미국은 스위스가 충분한 조치를 취하지 않았다,고 면박만 줄 뿐입니다.

[카린 켈러주터/스위스 대통령 : "그것이 2차 협상이든 3차 협상이든, 어떤 경우에도 결정은 여전히 트럼프 대통령에게 달려 있습니다."]

일본 정부도 미국과 합의했던 상호 관세율 15%가 기존 관세에 추가되는 걸로 뒤늦게 해석되자 미국으로 달려가야 했습니다.

추가 협의 끝에 대통령령을 다시 수정하겠다는 미국의 약속을 받아내는 소동을 벌여야 했습니다.

합의만 이뤄지면 일단락될 줄 알았지만 세부 사항을 놓고 전 세계 곳곳에서 여전히 혼란이 이어지고 있습니다.

이런 불확실성이 세계 경제를 더 휘청이게 할 거란 우려도 나옵니다.

파리에서 KBS 뉴스 안다영입니다.

촬영:김은정/영상편집:이웅/자료조사:남서현

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 전 세계 트럼프 관세로 혼란
    • 입력 2025-08-08 21:04:07
    • 수정2025-08-08 22:05:14
    뉴스 9
[앵커]

하지만, 미국이 밀어붙인 트럼프 라운드는 세계 곳곳에서 잡음과 혼란을 일으키고 있습니다.

합의 문서도 없고, 아직 명확하지 않은 게 너무나 많습니다.

유럽산 자동차 관세율은 낮추기로 합의했는데도 여전히 그대로고, 일본은 합의를 해놓고도 다시 협상해야 했습니다.

파리 안다영 특파원입니다.

[리포트]

미국과 합의대로라면 유럽산 자동차 관세는 기존 27.5%에서 15%로 내려가야 합니다.

하지만, 7일 상호 관세 발효 이후에도 달라진 건 없습니다.

트럼프 대통령이 서명한 행정명령에 이 내용은 누락된 데다, 미국이 언제 인하 조치를 이행할지도 불분명합니다.

[시몬 슈츠/독일 자동차 제조업체 협회 : "그 합의는 앞으로 실행되어야 하며 그 영향이 워낙 큰데, 현재 피해액 규모가 수십억에 달하는 상황입니다."]

39%, 최악의 관세 폭탄을 맞은 스위스는 초비상입니다.

관세 발효를 하루 앞두고 대통령이 담판을 지으러 직접 미국으로 날아갔지만 빈손으로 돌아왔습니다.

트럼프 대통령은커녕 관세를 총괄하는 러트닉 상무장관도 못 만났습니다.

미국은 스위스가 충분한 조치를 취하지 않았다,고 면박만 줄 뿐입니다.

[카린 켈러주터/스위스 대통령 : "그것이 2차 협상이든 3차 협상이든, 어떤 경우에도 결정은 여전히 트럼프 대통령에게 달려 있습니다."]

일본 정부도 미국과 합의했던 상호 관세율 15%가 기존 관세에 추가되는 걸로 뒤늦게 해석되자 미국으로 달려가야 했습니다.

추가 협의 끝에 대통령령을 다시 수정하겠다는 미국의 약속을 받아내는 소동을 벌여야 했습니다.

합의만 이뤄지면 일단락될 줄 알았지만 세부 사항을 놓고 전 세계 곳곳에서 여전히 혼란이 이어지고 있습니다.

이런 불확실성이 세계 경제를 더 휘청이게 할 거란 우려도 나옵니다.

파리에서 KBS 뉴스 안다영입니다.

촬영:김은정/영상편집:이웅/자료조사:남서현
안다영
안다영 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

한미 관세협상 타결

더보기
때리는 트럼프에 맞서 브릭스는 공동 대응 모색

때리는 트럼프에 맞서 브릭스는 공동 대응 모색
미국, WTO 체제 종식 선언…“이제 트럼프 라운드”

미국, WTO 체제 종식 선언…“이제 트럼프 라운드”
미국에서 ‘동맹국에 해운규제 예외’ 법안 발의

미국에서 ‘동맹국에 해운규제 예외’ 법안 발의
한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의

한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각

[속보] 법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각
[속보] 송언석 “전한길, 모든 전당대회 일정 출입 금지…엄중 경고”

[속보] 송언석 “전한길, 모든 전당대회 일정 출입 금지…엄중 경고”
미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”

미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”
탐색전 이어가는 북미…<br>‘비핵화’ 원칙 흔들리나

탐색전 이어가는 북미…‘비핵화’ 원칙 흔들리나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.