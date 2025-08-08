뉴스 9

미 “김여정 담화 주목…트럼프도 대북 협상 의지”

입력 2025.08.08 (21:07) 수정 2025.08.08 (22:05)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

때리는 트럼프에 맞서 브릭스는 공동 대응 모색

때리는 트럼프에 맞서 브릭스는 공동 대응 모색
탐색전 이어가는 북미…‘비핵화’ 원칙 흔들리나

탐색전 이어가는 북미…‘비핵화’ 원칙 흔들리나

다음
[앵커]

김여정 북한 노동당 부부장이 최근 낸 담화를 관심있게 보고 있다고 미국 당국자가 밝혔습니다.

북미 정상이 2018년에 발표한 싱가포르 공동성명도 언급하면서, 트럼프 대통령이 대북 협상 의지를 갖고 있다고 재확인했습니다.

먼저, 워싱턴에서 김지숙 특파원이 전합니다.

[리포트]

세스 베일리 미 국무부 동아태국 부차관보 대행은 김여정 북한 노동당 부부장의 최근 담화에 주목하고 있다고 말했습니다.

미국과의 대화 가능성을 내비친 북한 발표에 대한 반응입니다.

[세스 베일리/미 국무부 동아태국 부차관보 대행 : "우리는 북한 지도부의 성명들, 특히 김여정의 최근 담화를 관심 있게 주시하고 있습니다."]

앞서 김여정 부부장은 핵보유국 지위를 부정하는 어떤 시도도 배격할 거라며, 미국에 '새로운 사고'로 접촉을 모색하라고 주문했습니다.

비핵화 대화에는 응하지 않겠지만, 그 밖의 주제라면, 대화에 나설 수도 있다는 신호로 해석됐습니다.

대북특별 부대표도 맡고 있는 베일리 대행은 트럼프 대통령의 대화 의지도 강조했습니다.

특히 2018년 트럼프-김정은 간 싱가포르 성명을 언급하며 이때 원칙들에 여전히 전념하고 있다고 말했습니다.

당시 두 정상은 한반도의 완전한 비핵화 외에도 전쟁포로·실종자 유해 수습 등을 약속했습니다.

미국이 유해 송환을 고리로 북한과 접촉할 수 있다는 관측이 제기됩니다.

[세스 베일리/미 국무부 동아태국 부차관보 대행 : "미군 유해 송환이 우리에게 가장 중요한 우선순위이자 양자 목표 중 하나라는 점을 북한에 분명히 밝혀왔습니다."]

당장 본격적인 북미 대화가 재개될 수준은 아닙니다.

다만, 협상 의지로 해석되는 발언이 오간 만큼 북미 간에 핑퐁처럼 진행될 반응의 추이를 지켜볼 필요가 있습니다.

워싱턴에서 KBS 뉴스 김지숙입니다.

촬영기자:박준석/영상편집:서삼현/그래픽:유건수 조재현/자료조사:정지윤

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 미 “김여정 담화 주목…트럼프도 대북 협상 의지”
    • 입력 2025-08-08 21:07:33
    • 수정2025-08-08 22:05:14
    뉴스 9
[앵커]

김여정 북한 노동당 부부장이 최근 낸 담화를 관심있게 보고 있다고 미국 당국자가 밝혔습니다.

북미 정상이 2018년에 발표한 싱가포르 공동성명도 언급하면서, 트럼프 대통령이 대북 협상 의지를 갖고 있다고 재확인했습니다.

먼저, 워싱턴에서 김지숙 특파원이 전합니다.

[리포트]

세스 베일리 미 국무부 동아태국 부차관보 대행은 김여정 북한 노동당 부부장의 최근 담화에 주목하고 있다고 말했습니다.

미국과의 대화 가능성을 내비친 북한 발표에 대한 반응입니다.

[세스 베일리/미 국무부 동아태국 부차관보 대행 : "우리는 북한 지도부의 성명들, 특히 김여정의 최근 담화를 관심 있게 주시하고 있습니다."]

앞서 김여정 부부장은 핵보유국 지위를 부정하는 어떤 시도도 배격할 거라며, 미국에 '새로운 사고'로 접촉을 모색하라고 주문했습니다.

비핵화 대화에는 응하지 않겠지만, 그 밖의 주제라면, 대화에 나설 수도 있다는 신호로 해석됐습니다.

대북특별 부대표도 맡고 있는 베일리 대행은 트럼프 대통령의 대화 의지도 강조했습니다.

특히 2018년 트럼프-김정은 간 싱가포르 성명을 언급하며 이때 원칙들에 여전히 전념하고 있다고 말했습니다.

당시 두 정상은 한반도의 완전한 비핵화 외에도 전쟁포로·실종자 유해 수습 등을 약속했습니다.

미국이 유해 송환을 고리로 북한과 접촉할 수 있다는 관측이 제기됩니다.

[세스 베일리/미 국무부 동아태국 부차관보 대행 : "미군 유해 송환이 우리에게 가장 중요한 우선순위이자 양자 목표 중 하나라는 점을 북한에 분명히 밝혀왔습니다."]

당장 본격적인 북미 대화가 재개될 수준은 아닙니다.

다만, 협상 의지로 해석되는 발언이 오간 만큼 북미 간에 핑퐁처럼 진행될 반응의 추이를 지켜볼 필요가 있습니다.

워싱턴에서 KBS 뉴스 김지숙입니다.

촬영기자:박준석/영상편집:서삼현/그래픽:유건수 조재현/자료조사:정지윤
김지숙
김지숙 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각

[속보] 법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각
[속보] 송언석 “전한길, 모든 전당대회 일정 출입 금지…엄중 경고”

[속보] 송언석 “전한길, 모든 전당대회 일정 출입 금지…엄중 경고”
미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”

미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”
탐색전 이어가는 북미…<br>‘비핵화’ 원칙 흔들리나

탐색전 이어가는 북미…‘비핵화’ 원칙 흔들리나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.