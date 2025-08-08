뉴스 9

“섬에서 식도락을”…‘1박 3식’ 여행 인기

입력 2025.08.08 (21:29) 수정 2025.08.08 (21:37)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

로봇, 인간에 한 걸음 더…“요리하고, 빨래 개고” 세계로봇대회 ‘눈길’

로봇, 인간에 한 걸음 더…“요리하고, 빨래 개고” 세계로봇대회 ‘눈길’
예약은 활짝 취소는 빗장…제주 렌터카 함정

예약은 활짝 취소는 빗장…제주 렌터카 함정

다음
[앵커]

관광 명소에서 활기차고 바쁘게 보내는 휴가도 좋지만 조금은 느긋하고 여유있는 휴가도 매력 있죠.

오늘(8일)은 휴식과 힐링, 식도락까지 일석삼조인, 1박 3식 여행을 소개합니다.

김효경 기자입니다.

[리포트]

경남 거제를 출발한 배가 푸른 물살을 헤치며 나아갑니다.

불과 10분 만에 도착한 곳은 남해의 작은 섬 이수도.

관광객들을 위해 한 상 가득 푸짐한 밥상이 차려집니다.

섬 주민들이 직접 잡은 생선과 갖가지 해산물로 차려낸 남해의 제철 밥상입니다.

[이기복/부산 남천동 : "(음식) 맛도 괜찮고 (상차림이) 잘 나오네요. 거제도 처음 와 보니까 사방이 다 산이고 너무 보기 좋더라고요."]

한적한 바닷가를 따라 윤슬을 바라보며 걷는 길.

화려한 볼거리는 없지만 3km 남짓 섬 한 바퀴를 걷다 보면 일상에 지친 자신을 돌아보기에 충분합니다.

[이수종·김성임/충북 청주시 : "거제도에서 여기가 10분밖에 안 걸리니까 너무 편한 것 같아요, 멀지도 않고. (바다에 둘러싸이니까) 마음이 트이고, 그냥 힐링(치유)되는 느낌(입니다)."]

1박2일 동안 자연을 즐기며 향토색 짙은 어촌 밥상 세 끼를 맛볼 수 있는 이른바 '1박 3식' 여행.

오롯이 휴식과 재충전을 원하는 이들에게 인기를 끌면서 주말이면 섬 주민보다 10배나 많은 천여 명이 찾아오고 성수기에는 예약 전쟁까지 벌어질 정돕니다.

지난해 섬을 다녀간 사람은 모두 13만 명.

[배민자/이수도 주민 : "모임에서 많이 오고, 그리고 이제 가족 단위 (많이 오시고요). 고기가 너무 바다에 많이 없으니까, '1박 3식' 하면서 다 이거로 생계를 유지하는 거죠."]

휴식과 힐링, 식도락까지 즐길 수 있는 1박 3식 여행이 새로운 휴가 트렌드로서 남해안 다른 섬들로도 확산하고 있습니다.

KBS 뉴스 김효경입니다.

촬영기자:김대현

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “섬에서 식도락을”…‘1박 3식’ 여행 인기
    • 입력 2025-08-08 21:29:47
    • 수정2025-08-08 21:37:24
    뉴스 9
[앵커]

관광 명소에서 활기차고 바쁘게 보내는 휴가도 좋지만 조금은 느긋하고 여유있는 휴가도 매력 있죠.

오늘(8일)은 휴식과 힐링, 식도락까지 일석삼조인, 1박 3식 여행을 소개합니다.

김효경 기자입니다.

[리포트]

경남 거제를 출발한 배가 푸른 물살을 헤치며 나아갑니다.

불과 10분 만에 도착한 곳은 남해의 작은 섬 이수도.

관광객들을 위해 한 상 가득 푸짐한 밥상이 차려집니다.

섬 주민들이 직접 잡은 생선과 갖가지 해산물로 차려낸 남해의 제철 밥상입니다.

[이기복/부산 남천동 : "(음식) 맛도 괜찮고 (상차림이) 잘 나오네요. 거제도 처음 와 보니까 사방이 다 산이고 너무 보기 좋더라고요."]

한적한 바닷가를 따라 윤슬을 바라보며 걷는 길.

화려한 볼거리는 없지만 3km 남짓 섬 한 바퀴를 걷다 보면 일상에 지친 자신을 돌아보기에 충분합니다.

[이수종·김성임/충북 청주시 : "거제도에서 여기가 10분밖에 안 걸리니까 너무 편한 것 같아요, 멀지도 않고. (바다에 둘러싸이니까) 마음이 트이고, 그냥 힐링(치유)되는 느낌(입니다)."]

1박2일 동안 자연을 즐기며 향토색 짙은 어촌 밥상 세 끼를 맛볼 수 있는 이른바 '1박 3식' 여행.

오롯이 휴식과 재충전을 원하는 이들에게 인기를 끌면서 주말이면 섬 주민보다 10배나 많은 천여 명이 찾아오고 성수기에는 예약 전쟁까지 벌어질 정돕니다.

지난해 섬을 다녀간 사람은 모두 13만 명.

[배민자/이수도 주민 : "모임에서 많이 오고, 그리고 이제 가족 단위 (많이 오시고요). 고기가 너무 바다에 많이 없으니까, '1박 3식' 하면서 다 이거로 생계를 유지하는 거죠."]

휴식과 힐링, 식도락까지 즐길 수 있는 1박 3식 여행이 새로운 휴가 트렌드로서 남해안 다른 섬들로도 확산하고 있습니다.

KBS 뉴스 김효경입니다.

촬영기자:김대현
김효경
김효경 기자

이 기사가 좋으셨다면

시리즈

대한민국 방방곡곡 설레는 여름

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각

[속보] 법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각
[속보] 송언석 “전한길, 모든 전당대회 일정 출입 금지…엄중 경고”

[속보] 송언석 “전한길, 모든 전당대회 일정 출입 금지…엄중 경고”
미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”

미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”
탐색전 이어가는 북미…<br>‘비핵화’ 원칙 흔들리나

탐색전 이어가는 북미…‘비핵화’ 원칙 흔들리나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.