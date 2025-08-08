지선 열 달 앞으로…정치권, 조직 정비 나서
입력 2025.08.08 (21:41)
내년 지방선거가 열 달 앞으로 다가옴에 따라, 각 정당이 조직 정비에 나섭니다.
더불어민주당 강원도당은 최근 지역위원장 회의를 열고, 조직 홍보와 정책 기획 등의 지선 대비 전담 조직을 구성하기로 했습니다.
국민의힘 강원도당도 이달(8월) 전당대회가 끝나면 지선 대비 조직 정비에 나설 방침입니다.
더불어민주당 강원도당은 최근 지역위원장 회의를 열고, 조직 홍보와 정책 기획 등의 지선 대비 전담 조직을 구성하기로 했습니다.
국민의힘 강원도당도 이달(8월) 전당대회가 끝나면 지선 대비 조직 정비에 나설 방침입니다.
