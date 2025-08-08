충북 8월 아파트 분양전망지수 30p↓…전국 최저

동영상 고정 취소

주택산업연구원이 주택 사업자를 대상으로 설문 조사한 결과, 이달 충북 지역 아파트 분양전망지수는 50으로 한 달 전보다 30p나 떨어졌습니다.



이는 전국 평균 75.1을 크게 밑도는 것으로, 두 달 연속 전국 17개 시·도 가운데 최저치를 기록했습니다.



주택산업연구원은 비수도권인 충북 등의 경우도 수도권의 강력한 대출 규제 여파로 인한 부동산 시장 경색에 따른 영향과, 향후 추가적인 주택 시장 규제 시행 가능성을 염려하는 심리가 반영된 걸로 보인다고 설명했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!