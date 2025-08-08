뉴스9(청주)

자연 속 피서…“폭포와 그늘에서 더위 식혀요”

입력 2025.08.08 (21:42) 수정 2025.08.08 (21:46)

[앵커]

절기상 '입추'가 지났지만, 한낮 30도를 웃도는 무더위가 당분간 계속될 걸로 예보됐는데요.

피서객들은 충북 곳곳에서 저마다 다양하고 즐겁게, 이 여름을 시원하게 이겨내고 있습니다.

보도에 민수아 기자입니다.

[리포트]

폭포수가 시원하게 흘러내리는 청주 외곽의 한 계곡.

이내 가족 단위의 피서객들로 붐비기 시작합니다.

미리 안전 교육도 꼼꼼히 받으면서 몸을 움직여보고, 조심스럽게 카약에 타, 건네받은 노를 구령에 맞춰 열심히 젓습니다.

자연 속에서 여름을 신나게 만끽합니다.

[서주은·김나연/청주시 문암동 : "(시원하고 (밖에 나오니까) 좋았어요. 다음에 또 한번 나오고 싶어요.) 나올 때는 (더울까봐) 걱정했는데, 폭포도 있고 시원해서 아이도 좋은 추억으로 남았을 것 같아요."]

도심에서는 느껴보지 못한 해방감도 즐겨봅니다.

[유경전·임시후·임시현/청주시 송절동 : "아스팔트만 보다가 인공폭포도 보고 계곡도 보니까 기분 전환도 되고, 시원하고요. 아이들도 방학을 맞아서 좋은 경험하고 간다고 생각해요."]

휴양림에서 느긋하게 여유를 즐기는 방문객도 있습니다.

야영 장비를 하나둘 꺼내 텐트를 치기 시작하는 야영객들.

그늘에서 시원한 바람도 맞으면서 가족들과 소중한 시간을 보냅니다.

[박석영·박수아/인천광역시 서구 : "바람 불고 시원했어요. 오랜만에 가족들이랑 나와서 재밌어요. (이따가) 고기도 구워 먹고, 솔방울도 주울 거예요."]

입추 이후 오전 기온이 다소 떨어지긴 했지만 낮 기온은 여전히 30도를 웃돌아 무더웠던 하루.

청주기상지청은 이번 주말, 일부 지역에 비 소식이 있지만 고온다습한 더위가 당분간 이어질 것으로 보인다면서 건강 관리를 강조했습니다.

KBS 뉴스 민수아입니다.

촬영기자:김장헌

