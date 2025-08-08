뉴스9(청주)

폭염 속 생수 나눔…“누구든 물 꺼내 드세요”

입력 2025.08.08 (21:44) 수정 2025.08.08 (22:01)

[앵커]

무더위를 씻어내는 시원한 소식, 이어갑니다.

해마다 여름이면 진천 곳곳에 차가운 생수가 잔뜩 등장하는데요.

한 봉사단체가 3년째 이런 생수 나눔을 이어오고 있습니다.

이만영 기자가 소개합니다.

[리포트]

30도를 훌쩍 웃도는 한낮.

봉사자들이 생수 수백 병과 얼음 포대를 화물차에 싣고 출발합니다.

전통시장 주변 버스 정류장에 도착해 아이스박스에 생수와 얼음을 가득 채웁니다.

[오점숙/진천군 진천읍 : "이렇게 시원한 물을 주고 그러니까 고맙고, 저도 좋아요. 마시면 시원하고, 갈증도 가시고요."]

교차로 일대 등 주민들이 많이 오가는 10곳에서 누구나 꺼내서 마실 수 있도록 아이스박스에 생수와 얼음을 수시로 담아 놓습니다.

[박승희/진천군 진천읍 : "(물을 마시니) 살 것 같아요. 그런데 (햇볕이) 너무 뜨거워요. (물을 마시니) 상쾌하죠. 기분 좋고. '좋은 세상이구나' 하(는 생각이 들)고."]

계속되는 폭염으로 온열질환자가 속출하는 가운데, 지역 어르신들에게도 마실 물을 챙겨 드리면서 안부를 확인합니다.

더위에 지친 이웃들에게 시원한 물 한 잔 대접하고 싶어 시작한 봉사 활동이 어느덧 3년째.

올해는 생수 18,000병을 준비해 이웃과 나눕니다.

[구종근/진천 봉화로터리클럽 회장 : "가장 갈증 날 때 생각나는 게 아무래도 (물인데) 이온·탄산 음료보다는 생수가 가장 적합할 것 같아서 준비했습니다."]

시원한 물 한 병이 폭염에 지친 이들에게 더위를 이겨낼 기운을 불어넣고 있습니다.

KBS 뉴스 이만영입니다.

촬영기자:박준규

