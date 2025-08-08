뉴스9(전주)

남원시 송전탑 건설 백지화 대책위 출범

입력 2025.08.08 (21:45) 수정 2025.08.08 (21:59)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

부서진 ‘이두황 단죄비’…전주시 “신속 복구”

부서진 ‘이두황 단죄비’…전주시 “신속 복구”
씨수소 이어 암소로도 한우 개량…추가 상승효과 주목

씨수소 이어 암소로도 한우 개량…추가 상승효과 주목

다음
정부가 기업 경쟁력을 높이고 지역 균형발전을 이루겠다며 에너지 전환 정책을 추진하고 있는 가운데, 지역에서는 대규모 초고압 송전선로 건설에 반대하는 움직임이 확산하고 있습니다.

남원지역 시민단체와 주민들은 '남원시 송전탑 건설 백지화 대책위원회'를 출범하고, 호남에서 재생에너지로 생산한 전기를 용인 반도체 국가산업단지를 비롯한 수도권으로 보내기 위해 온 국토가 몸살을 앓고 있다며, 재생에너지가 필요한 기업을 비수도권 지역으로 보내야 한다고 주장했습니다.

남원시의회도 윤지홍 시의원이 공동대책위원장을 맡은데 이어, 조만간 특별위원회를 구성해 진안, 장수, 무주 등 이미 활동을 시작한 인근 지역 '송전탑 건설 백지화 대책위원회'와 함께 대응할 계획입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 남원시 송전탑 건설 백지화 대책위 출범
    • 입력 2025-08-08 21:45:02
    • 수정2025-08-08 21:59:32
    뉴스9(전주)
정부가 기업 경쟁력을 높이고 지역 균형발전을 이루겠다며 에너지 전환 정책을 추진하고 있는 가운데, 지역에서는 대규모 초고압 송전선로 건설에 반대하는 움직임이 확산하고 있습니다.

남원지역 시민단체와 주민들은 '남원시 송전탑 건설 백지화 대책위원회'를 출범하고, 호남에서 재생에너지로 생산한 전기를 용인 반도체 국가산업단지를 비롯한 수도권으로 보내기 위해 온 국토가 몸살을 앓고 있다며, 재생에너지가 필요한 기업을 비수도권 지역으로 보내야 한다고 주장했습니다.

남원시의회도 윤지홍 시의원이 공동대책위원장을 맡은데 이어, 조만간 특별위원회를 구성해 진안, 장수, 무주 등 이미 활동을 시작한 인근 지역 '송전탑 건설 백지화 대책위원회'와 함께 대응할 계획입니다.
김종환
김종환 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각

[속보] 법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각
[속보] 송언석 “전한길, 모든 전당대회 일정 출입 금지…엄중 경고”

[속보] 송언석 “전한길, 모든 전당대회 일정 출입 금지…엄중 경고”
미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”

미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”
탐색전 이어가는 북미…<br>‘비핵화’ 원칙 흔들리나

탐색전 이어가는 북미…‘비핵화’ 원칙 흔들리나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.