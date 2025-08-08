뉴스 9

이스라엘, ‘가자시티 점령’ 계획 승인…“전체 장악 후 아랍에 넘길 것”

입력 2025.08.08 (21:45) 수정 2025.08.08 (22:11)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

장애인은 못 쓰는 ‘무인 주문기’…“음성 지원 절실”

장애인은 못 쓰는 ‘무인 주문기’…“음성 지원 절실”
이번에는 ‘한국의 정서’다…웨스트엔드 진출한 K-뮤지컬

이번에는 ‘한국의 정서’다…웨스트엔드 진출한 K-뮤지컬

다음
[앵커]

이스라엘 내각이 팔레스타인 가자지구의 가자시티를 군이 점령하는 계획을 승인했습니다.

앞서 네타냐후 총리도 가자를 완전히 장악해 아랍에 넘기겠다는 구상을 공개했는데, 억류된 인질들 목숨이 위험하다며, 반대하는 목소리가 큽니다.

두바이 김개형 특파원입니다.

[리포트]

10시간의 밤샘 회의 끝에 이스라엘 안보 내각은 가자 북부 가자시티를 군이 점령하는 계획을 승인했습니다.

가자시티 주민 80만여 명을 전쟁 2년이 되는 10월 7일까지 다른 곳으로 강제 이주시킨 뒤 대규모 병력을 투입해 하마스 세력을 뿌리 뽑겠다는 겁니다.

내각 회의에 앞서 네타냐후 총리는 가자 전체를 점령한 뒤 아랍 세력에 넘기겠다는 구상을 내놓았습니다.

[베냐민 네타냐후/이스라엘 총리 : "우리를 위협하지 않고 가자 주민들에게 좋은 삶을 제공할 수 있도록 제대로 통치할 아랍 세력에게 (가자를) 넘기기를 원합니다."]

그러나 하마스에 아직 억류된 인질의 가족들은 이번 계획이 인질에 대한 사형 선고라며 반대하고 나섰습니다.

공격이 시작되면 생존 인질 20명의 목숨이 가장 먼저 위협받게 된다는 겁니다.

[아나트 앙그레스트/이스라엘 인질 어머니 : "당신들은 실패했습니다. 제 아들 마탄은 여전히 그곳(가자지구)에 있습니다."]

이스라엘 군도 같은 이유로 가지시티 진입을 꺼려왔고, 총사령관인 참모총장은 아예 대놓고 반대했습니다.

국제사회의 비판도 이어졌습니다.

[라프한 하크/유엔 사무총장 대변인 : "점령지에 대한 점령이 계속될 수 없고, 계속돼서도 안 됩니다. 이는 국제법상 용납되지 않습니다."]

트럼프 미국 대통령은 아직 별다른 반응이 없는데, 사실상 네타냐후의 구상을 용인했다는 평가입니다.

두바이에 KBS 뉴스 김개형입니다.

촬영:김민승/영상편집:김대범/그래픽:유건수/자료조사:정지윤

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이스라엘, ‘가자시티 점령’ 계획 승인…“전체 장악 후 아랍에 넘길 것”
    • 입력 2025-08-08 21:45:43
    • 수정2025-08-08 22:11:30
    뉴스 9
[앵커]

이스라엘 내각이 팔레스타인 가자지구의 가자시티를 군이 점령하는 계획을 승인했습니다.

앞서 네타냐후 총리도 가자를 완전히 장악해 아랍에 넘기겠다는 구상을 공개했는데, 억류된 인질들 목숨이 위험하다며, 반대하는 목소리가 큽니다.

두바이 김개형 특파원입니다.

[리포트]

10시간의 밤샘 회의 끝에 이스라엘 안보 내각은 가자 북부 가자시티를 군이 점령하는 계획을 승인했습니다.

가자시티 주민 80만여 명을 전쟁 2년이 되는 10월 7일까지 다른 곳으로 강제 이주시킨 뒤 대규모 병력을 투입해 하마스 세력을 뿌리 뽑겠다는 겁니다.

내각 회의에 앞서 네타냐후 총리는 가자 전체를 점령한 뒤 아랍 세력에 넘기겠다는 구상을 내놓았습니다.

[베냐민 네타냐후/이스라엘 총리 : "우리를 위협하지 않고 가자 주민들에게 좋은 삶을 제공할 수 있도록 제대로 통치할 아랍 세력에게 (가자를) 넘기기를 원합니다."]

그러나 하마스에 아직 억류된 인질의 가족들은 이번 계획이 인질에 대한 사형 선고라며 반대하고 나섰습니다.

공격이 시작되면 생존 인질 20명의 목숨이 가장 먼저 위협받게 된다는 겁니다.

[아나트 앙그레스트/이스라엘 인질 어머니 : "당신들은 실패했습니다. 제 아들 마탄은 여전히 그곳(가자지구)에 있습니다."]

이스라엘 군도 같은 이유로 가지시티 진입을 꺼려왔고, 총사령관인 참모총장은 아예 대놓고 반대했습니다.

국제사회의 비판도 이어졌습니다.

[라프한 하크/유엔 사무총장 대변인 : "점령지에 대한 점령이 계속될 수 없고, 계속돼서도 안 됩니다. 이는 국제법상 용납되지 않습니다."]

트럼프 미국 대통령은 아직 별다른 반응이 없는데, 사실상 네타냐후의 구상을 용인했다는 평가입니다.

두바이에 KBS 뉴스 김개형입니다.

촬영:김민승/영상편집:김대범/그래픽:유건수/자료조사:정지윤
김개형
김개형 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각

[속보] 법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각
[속보] 송언석 “전한길, 모든 전당대회 일정 출입 금지…엄중 경고”

[속보] 송언석 “전한길, 모든 전당대회 일정 출입 금지…엄중 경고”
미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”

미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”
탐색전 이어가는 북미…<br>‘비핵화’ 원칙 흔들리나

탐색전 이어가는 북미…‘비핵화’ 원칙 흔들리나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.