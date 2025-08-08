한강 위 요트에서 화재…승객 6명 구조

서울 반포대교 근처 한강 위에 떠 있던 개인용 요트에 불이 나 30여 분만에 꺼졌습니다.



서울 서초소방서는 오늘(8일) 오후 8시 49분 "한강에 떠 있는 요트에 불이 났다"라는 신고를 받고 현장으로 출동해 9시 16분쯤 화재를 완전히 진압했습니다.



이 불로 요트에 타고 있던 승객 6명이 강물에 뛰어들었고, 현장에 출동한 수난구조대에 구조됐습니다.



승객들은 가벼운 부상을 입고 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰과 소방당국은 자세한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 시청자 제공]



