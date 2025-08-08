‘정해박해’ 200주년 준비…“K-성지순례 기대”

동영상 고정 취소

지난 1827년 정해년에 곡성에서 시작돼 전국으로 확산된 천주교 박해를 '정해박해'라고 하는데요



2027년은 정해박해가 일어난 지 200년이 되는 해입니다.



곡성군이 이에 맞춰 이른바 '순례 관광'을 추진합니다.



최정민 기자가 자세한 소식 전해드립니다.



유교적 사회 질서와 천주교의 사상이 충돌하던 조선 순조 27년.



이 곳 곡성의 덕실마을에서 지내던 천주교 신자가 현에 고발돼 붙잡혔고, 이후 전라도 지역과 경상도 그리고 서울까지 확산돼 500명의 신자들이 체포된 '정해박해'로 이어졌습니다.



천주교 광주교구는 정해박해 진원지라는 의미를 기리기 위해 당시 감옥으로 사용되는 곡성현 객사 자리에 곡성성당을 세웠고, 최근에는 국·도비 등을 지원받아 정해박해 등 순교의 역사를 알 수 있는 '카톨릭 역사관'도 들어섰습니다.



2년 뒤 2027년은 정해박해 200주년에 더해 한국에서 13년 만에 교황이 참석하는 천주교 세계청년대회가 열리는 해입니다.



이에 맞춰 곡성군은 정해박해를 알리면서도 영성과 역사를 체험할 수 있는 성지순례길 조성 등 전남지역 성지 거점화를 추진할 예정입니다.



곡성군은 특히 특정 종교행사에 머무르지 않고 지역 관광자원과 연계하는 프로그램 콘텐츠 개발에도 나섰습니다.



[정지원/곡성군 국가유산팀 : "순례길 개발을 통해서 천주교 자원뿐 아니라 섬진강이나 기차마을과 같은 관광자원과 연계를 통해 많은 순례객들이 유입될 것으로 기대를 하고 있습니다."]



또 종교와 관광 그리고 마을공동체 등 지역경제 분야의 리더와 전문가들이 다수 참여한 민간 협의체도 구성돼 지역사회의 공감대를 형성할 예정입니다.



[황상연/민간준비협의체 회장 : "성인들이 어떤 식으로 생활했는가 가마터도 복원도 해봐서 이런 생활을 했구나라고 보여주는 것도 앞으로 개발해야 합니다."]



정해박해 200주년에 맞춰 곡성군이 이른바 K-성지순례 지역으로 거듭날 수 있을 지 주목됩니다.



KBS 뉴스 최정민입니다.



촬영기자:이승준



