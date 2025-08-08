전북도, 육아 공동체 소모임…4살 자녀 가정 선착순 접수
입력 2025.08.08 (21:50) 수정 2025.08.08 (22:02)
전북도가 육아 공동체 소모임을 운영합니다.
도내 4살 자녀를 둔 가정을 대상으로, 부모 교육과 양육 상담, 자녀와 함께 하는 다양한 체험 활동을 엽니다.
모든 활동은 소모임으로 이뤄지며, 이달 20일까지 전북도 육아종합지원센터 카카오톡 예약하기를 통해 신청받습니다.
