‘선두 싸움’ LG와 한화, 한여름의 한국시리즈 결과는?

[앵커]



선두 싸움에 한창인 프로야구 LG와 한화가 운명의 3연전을 시작했는데요.



양 선발 임찬규, 류현진부터 핵심타자 손아섭과 오스틴까지 불꽃튀는 승부가 펼쳐졌습니다.



이무형 기자의 보도입니다.



[리포트]



'한여름의 한국시리즈'로 주목받은 LG와 한화의 3연전 첫 맞대결.



경기는 중반까지 임찬규와 류현진, 리그를 대표하는 두 기교파 에이스들의 투수전으로 흘렀습니다.



LG 선발 임찬규가 주무기 커브를 앞세워 타이밍을 뺐는 투구를 펼쳤고, 한화 류현진은 특유의 정교한 제구로 연달아 상대 타자들의 탄식을 유도했습니다.



아슬아슬하게 이어지던 '0의 균형'을 깬 주인공은 한화의 트레이드 이적생 손아섭이었습니다.



5회 심우준이 선두타자 안타와 도루로 만든 득점권 기회에서, 손아섭은 자신의 한화 소속 첫 번째 안타를 적시타로 쳐내며 팀에 선취점을 선물했습니다.



끌려가던 LG는 류현진이 내려간 뒤 반격에 나섰습니다.



7회, 한화 불펜 주현상을 상대로 안타와 볼넷을 얻은 데 이어, 오스틴의 적시타로 경기를 원점으로 돌렸습니다.



오늘 결과에 따라 다시 선두가 바뀔 수 있는 두 팀은 방금 전 끝난 팽팽한 연장 승부에서 LG가 천성호의 극적인 끝내기 안타로 승리를 거뒀습니다.



짧게 움켜쥔 방망이가 무색하게 정수빈이 고척돔 우측 담장을 넘기고, 양의지의 홈런 타구는 아예 전광판 상단을 강타합니다.



두산 타선을 막지못한 키움 김윤하는 지난해부터 이어진 연패 악몽을 오늘도 끊지 못하며 17연패 째를 기록했습니다.



KBS 뉴스 이무형입니다.



영상편집:박경상



