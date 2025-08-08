모레까지 경남 남해안 최대 200mm 많은 비

동영상 고정 취소

주말 동안 남부지방을 중심으로 최대 200mm 이상 많은 비가 예보됐습니다.



내일부터 모레까지 예상 강수량은 50~100mm, 경남 남해안에는 최대 200mm 이상이며, 특히 내일 밤부터 모레 새벽 사이 남해안에는 시간당 70mm 안팎의 매우 강한 비가 예보됐습니다.



기상청과 경상남도는 대응이 어려운 야간에 많은 비가 올 수 있다며, 주의를 당부했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!