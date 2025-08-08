전국 첫 ‘울산 해양산악레저 특구’ 내달 신청
입력 2025.08.08 (21:50) 수정 2025.08.08 (22:23)
울산시가 다음 달 중에 국내 최초의 '해양산악레저 특구' 지정을 신청하기로 했습니다.
특구는 전체 면적 97.9㎢로, 동구 일산해수욕장과 대왕암공원 등 동해안과 영남알프스 일대를 아우릅니다.
현재 울산에는 울주군 봉계한우불고기 특구와 남구 장생포 고래 특구, 중구 태화역사문화 특구 등 3곳이 특구로 지정돼 있습니다.
박영하 기자 ha93@kbs.co.kr박영하 기자의 기사 모음
