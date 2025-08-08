전국 첫 ‘울산 해양산악레저 특구’ 내달 신청

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

울산시가 다음 달 중에 국내 최초의 '해양산악레저 특구' 지정을 신청하기로 했습니다.



특구는 전체 면적 97.9㎢로, 동구 일산해수욕장과 대왕암공원 등 동해안과 영남알프스 일대를 아우릅니다.



현재 울산에는 울주군 봉계한우불고기 특구와 남구 장생포 고래 특구, 중구 태화역사문화 특구 등 3곳이 특구로 지정돼 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!