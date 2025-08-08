뉴스9(창원)

호황 맞은 조선업…서민경제 효과는 미비

입력 2025.08.08 (21:51) 수정 2025.08.08 (21:57)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

모레까지 경남 남해안 최대 200mm 많은 비

모레까지 경남 남해안 최대 200mm 많은 비
시도지사협 “특별지방행정기관 지방 이양 촉구”

시도지사협 “특별지방행정기관 지방 이양 촉구”

다음
[앵커]

오랫동안 침체기를 겪었던 조선업이 호황을 맞았지만 거제 지역 경제는 불황을 겪고 있습니다.

조선업 호황으로 거제 지역 경제가 전성기를 누린 2007년과는 양상이 바뀐 건데요.

현장 인력이 외국인 노동자로 대체되고, '저임금 구조'가 고착됐기 때문이라는 지적입니다.

'KBS 토론경남' 주요 내용을 김효경 기자가 정리했습니다.

[리포트]

올 상반기 우리나라 조선업체의 전 세계 수주 점유율은 25%.

수주 건수뿐 아니라 고가의 계약이 맺어지면서 초호황, 이른바 '슈퍼사이클'이라는 평가까지 나오고 있습니다.

하지만 거제 지역은 인구가 감소하고, 음식점 폐업이 늘어나는 등 경제지표는 오히려 '불황'을 나타내고 있습니다.

조선업 침체기에 청년들이 떠난 자리를 외국인 노동자가 대신하면서 지역에서 소비가 늘지 않는다는 겁니다.

[변광용/거제시장 : "외국인 노동자 위주로 (일자리를) 채우는 이런 구조가 되다 보니까, 아파트 수요라든지 그다음에 내수 성장이라든지 이런 부분들에는 사실 크게 기여가 되고 있지 못하다…."]

조선업 현장 인력을 외국인이 채울 수밖에 없는 이유는 열악한 근무환경과 더불어 고질적인 '저임금 구조' 탓.

청년이 양질의 일자리를 찾아 거제를 떠나는 악순환이 계속될 수밖에 없다는 겁니다.

[천현우/용접공/'쇳밥일지' 저자 : "일할 보람이라는 것도 사실 임금이 있어야 하는 거고, 제가 숙련을 통해서 임금이 늘어날 수 있다는 확신이 있어야 하는데, 기대감이 없어요."]

'저임금 구조'와 맞물려 조선업 활황에도 침제된 지역경제를 해결하기 위해서는 업종위원회가 필요하다는 의견도 나왔습니다.

[양승훈/경남대학교 사회학과 교수 : "저임금 상태, 그다음에 원청을 뽑지 않음, 그다음에 외국인의 활용 이걸 풀기 위해서는 일종의 업종 위원회를 꾸릴 필요가 있어요."]

한편, 조선업 초호황에도 문제점이 여실히 드러난 만큼, 거제시를 살릴 기회로 만들어야 한다는 뜻에도 의견을 모았습니다.

KBS 뉴스 김효경입니다.

영상편집:김도원

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 호황 맞은 조선업…서민경제 효과는 미비
    • 입력 2025-08-08 21:51:11
    • 수정2025-08-08 21:57:04
    뉴스9(창원)
[앵커]

오랫동안 침체기를 겪었던 조선업이 호황을 맞았지만 거제 지역 경제는 불황을 겪고 있습니다.

조선업 호황으로 거제 지역 경제가 전성기를 누린 2007년과는 양상이 바뀐 건데요.

현장 인력이 외국인 노동자로 대체되고, '저임금 구조'가 고착됐기 때문이라는 지적입니다.

'KBS 토론경남' 주요 내용을 김효경 기자가 정리했습니다.

[리포트]

올 상반기 우리나라 조선업체의 전 세계 수주 점유율은 25%.

수주 건수뿐 아니라 고가의 계약이 맺어지면서 초호황, 이른바 '슈퍼사이클'이라는 평가까지 나오고 있습니다.

하지만 거제 지역은 인구가 감소하고, 음식점 폐업이 늘어나는 등 경제지표는 오히려 '불황'을 나타내고 있습니다.

조선업 침체기에 청년들이 떠난 자리를 외국인 노동자가 대신하면서 지역에서 소비가 늘지 않는다는 겁니다.

[변광용/거제시장 : "외국인 노동자 위주로 (일자리를) 채우는 이런 구조가 되다 보니까, 아파트 수요라든지 그다음에 내수 성장이라든지 이런 부분들에는 사실 크게 기여가 되고 있지 못하다…."]

조선업 현장 인력을 외국인이 채울 수밖에 없는 이유는 열악한 근무환경과 더불어 고질적인 '저임금 구조' 탓.

청년이 양질의 일자리를 찾아 거제를 떠나는 악순환이 계속될 수밖에 없다는 겁니다.

[천현우/용접공/'쇳밥일지' 저자 : "일할 보람이라는 것도 사실 임금이 있어야 하는 거고, 제가 숙련을 통해서 임금이 늘어날 수 있다는 확신이 있어야 하는데, 기대감이 없어요."]

'저임금 구조'와 맞물려 조선업 활황에도 침제된 지역경제를 해결하기 위해서는 업종위원회가 필요하다는 의견도 나왔습니다.

[양승훈/경남대학교 사회학과 교수 : "저임금 상태, 그다음에 원청을 뽑지 않음, 그다음에 외국인의 활용 이걸 풀기 위해서는 일종의 업종 위원회를 꾸릴 필요가 있어요."]

한편, 조선업 초호황에도 문제점이 여실히 드러난 만큼, 거제시를 살릴 기회로 만들어야 한다는 뜻에도 의견을 모았습니다.

KBS 뉴스 김효경입니다.

영상편집:김도원
김효경
김효경 기자

이 기사가 좋으셨다면

창원-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각

[속보] 법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각
[속보] 송언석 “전한길, 모든 전당대회 일정 출입 금지…엄중 경고”

[속보] 송언석 “전한길, 모든 전당대회 일정 출입 금지…엄중 경고”
미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”

미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”
탐색전 이어가는 북미…<br>‘비핵화’ 원칙 흔들리나

탐색전 이어가는 북미…‘비핵화’ 원칙 흔들리나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.