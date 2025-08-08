“폭스콘 미 전기차 공장, 일 소프트뱅크가 샀다”

타이완 폭스콘의 미 전기차 공장을 인수한 곳이 일본 소프트뱅크그룹으로 확인됐다고 블룸버그 통신이 전했습니다.



현지시각 8일 블룸버그는 일본 소프트뱅크그룹이 챗GPT 개발사 오픈AI와 함께 5천억 달러 규모의 인공지능(AI) 투자 사업을 진행 중인 가운데 타이완 폭스콘(훙하이정밀공업)으로부터 미국 오하이오주의 전기차 공장을 인수한다고 보도했습니다.



앞서 폭스콘이 이 공장을 3억7천500만 달러, 약 5천217억 원에 매각한 사실은 공개됐지만, 거래 상대방이 누구인지 구체적으로 알려지진 않았습니다.



소프트뱅크는 지난 1월 오픈AI, 오라클과 함께 미국 내 데이터센터 설립을 위한 합작회사 ‘스타게이트’ 프로젝트를 공개하고 향후 4년 간 최대 5천억 달러(약 735조원)를 투자해 미국 전역에 AI관련 기반시설을 대거 건설하겠다는 계획을 밝힌 바 있습니다.



이 프로젝트가 공개되된 1월 21일은 도널드 트럼프 대통령이 취임한 바로 다음날로, 당시 트럼프 대통령이 지켜보는 가운데 손정의 소프트뱅크 회장, 래리 엘리슨 오라클 회장, 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자가 백악관에서 이 프로젝트를 함께 발표했습니다.



블룸버그는 이번 거래가 실제로 스타게이트 프로젝트의 일환이라며 “폭스콘의 합류로 AI 지원 장비 투자의 중심이 되겠다는 손정의 회장의 구상에 힘이 실릴 것”이라고 전망했습니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



