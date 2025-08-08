정청래 “대의원 1표가 당헌 17표, 100% 위헌…하루빨리 고치겠다”

더불어민주당 정청래 대표가 민주당 대의원 1명이 일반 당원 17명에 해당하는 투표권을 갖는 현행 당헌·당규는 “100% 위헌”이라며 “하루빨리 고치겠다”고 밝혔습니다.



정 대표는 오늘(8일) 서울 여의도 당사에서 개최한 당원들과의 대화에서 “헌법은 ‘1인 1표’를 하라는데, ‘누구는 1표, 누구는 17표’라는 법이 있다면 위헌이지 않겠느냐”며 이같이 말했습니다.



입당 후 6개월간 당비를 내면 누구나 권리당원이 되지만, 대의원은 국회의원이나 지방자치단체장과 같은 선출직 직업정치인이거나, 각 지역의 열성 당원 중에서 뽑습니다.



2023년 대의원 1표는 당원 60표에 해당했지만, 그 비중을 낮춰 지금은 1대 17 비율입니다.



정 대표는 자신이 3년 전과 이번 전당대회에서 당원 투표에서 압도적 1위였지만 대의원 투표에서는 다른 후보에게 밀렸다고 언급하며 “뭔가 문제가 있는 것”이라고 했습니다.



또한 “당원 표심과 대의원 표심이 일치하는 것이 정상 아니냐”면서 “대의원들이 그렇게 찍은 것을 탓하는 게 아니다. 존중한다. 그렇지만 자연스러운 것은 아니라고 생각한다”고 지적했습니다.



이어 현재의 대의원제는 “민주 정당에서 헌법에 반하는 일이고 너무나 창피한 일”이라며 “이것부터 빨리 고쳐야겠다는 생각이 든다”고 밝혔습니다.



아울러 자신이 취임 후 신설한 ‘당원주권정당 특위’ 위원장인 장경태 의원이 제도 변경 방안을 만들고, 이후 당원 및 국회의원들과 공개 토론을 하겠다고 예고했습니다.



정 대표는 “만약에 1인 1표를 하지 말자고 주장하는 국회의원이 있다면 왜 그런지 당원들이 알아야 할 거 아니겠느냐”고 말했습니다.



정 대표는 이달 2일 전당대회에서 총득표 61.74%로 박찬대 후보를 꺾고 신임 당 대표로 선출됐습니다.



권리당원 투표에서 66.48%, 일반 국민 여론 조사에서 60.46%로 박 후보를 앞섰지만, 대의원 투표에서는 49.61%를 얻어 박 후보(53.09%)에게 밀렸습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



