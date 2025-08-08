뉴스9(청주)

청주시, 중소기업 한·미 관세 대응 논의

입력 2025.08.08 (21:53)

청주시와 중소기업중앙회 충북지역본부가 한·미 관세 협상 대응 정책을 고민하는 간담회를 가졌습니다.

참석자들은 중소기업협동조합을 통한 공공구매 확대와 청주시 사천동 산업용재유통단지의 전통시장 지정, 그리고 청주 중소유통물류센터 확장 이전 필요성 등을 논의했습니다.

청주시와 중소기업중앙회 충북지역본부가 한·미 관세 협상 대응 정책을 고민하는 간담회를 가졌습니다.

참석자들은 중소기업협동조합을 통한 공공구매 확대와 청주시 사천동 산업용재유통단지의 전통시장 지정, 그리고 청주 중소유통물류센터 확장 이전 필요성 등을 논의했습니다.
