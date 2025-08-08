청주시, 중소기업 한·미 관세 대응 논의

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

청주시와 중소기업중앙회 충북지역본부가 한·미 관세 협상 대응 정책을 고민하는 간담회를 가졌습니다.



참석자들은 중소기업협동조합을 통한 공공구매 확대와 청주시 사천동 산업용재유통단지의 전통시장 지정, 그리고 청주 중소유통물류센터 확장 이전 필요성 등을 논의했습니다.



