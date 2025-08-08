천안 아파트 지하 주차장서 불 2명 연기 흡입

동영상 고정 취소

오늘 오후 1시 15분쯤 천안시 쌍용동의 한 아파트 지하 주차장에 주차된 SUV 차량에서 불이 나 차량 절반을 태우고 1시간 15분 만에 꺼졌습니다.



이 불로 SUV 차량에 있던 50대와 지하 주차장에 있던 주민 등 2명이 연기를 흡입했지만, 다른 차량으로 불이 번지지는 않았습니다.



경찰과 소방당국은 차주와 목격자들을 대상으로 정확한 화재 경위와 피해 규모를 조사하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!