천안 아파트 지하 주차장서 불 2명 연기 흡입
입력 2025.08.08 (21:54) 수정 2025.08.08 (22:08)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘 오후 1시 15분쯤 천안시 쌍용동의 한 아파트 지하 주차장에 주차된 SUV 차량에서 불이 나 차량 절반을 태우고 1시간 15분 만에 꺼졌습니다.
이 불로 SUV 차량에 있던 50대와 지하 주차장에 있던 주민 등 2명이 연기를 흡입했지만, 다른 차량으로 불이 번지지는 않았습니다.
경찰과 소방당국은 차주와 목격자들을 대상으로 정확한 화재 경위와 피해 규모를 조사하고 있습니다.
이 불로 SUV 차량에 있던 50대와 지하 주차장에 있던 주민 등 2명이 연기를 흡입했지만, 다른 차량으로 불이 번지지는 않았습니다.
경찰과 소방당국은 차주와 목격자들을 대상으로 정확한 화재 경위와 피해 규모를 조사하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 천안 아파트 지하 주차장서 불 2명 연기 흡입
-
- 입력 2025-08-08 21:54:03
- 수정2025-08-08 22:08:27
오늘 오후 1시 15분쯤 천안시 쌍용동의 한 아파트 지하 주차장에 주차된 SUV 차량에서 불이 나 차량 절반을 태우고 1시간 15분 만에 꺼졌습니다.
이 불로 SUV 차량에 있던 50대와 지하 주차장에 있던 주민 등 2명이 연기를 흡입했지만, 다른 차량으로 불이 번지지는 않았습니다.
경찰과 소방당국은 차주와 목격자들을 대상으로 정확한 화재 경위와 피해 규모를 조사하고 있습니다.
이 불로 SUV 차량에 있던 50대와 지하 주차장에 있던 주민 등 2명이 연기를 흡입했지만, 다른 차량으로 불이 번지지는 않았습니다.
경찰과 소방당국은 차주와 목격자들을 대상으로 정확한 화재 경위와 피해 규모를 조사하고 있습니다.
-
-
김예은 기자 yes24@kbs.co.kr김예은 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.