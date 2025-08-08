[충북&오늘] 충주사랑상품권 할인…진천 고병원성 AI 방역 점검

동영상 고정 취소

충주시가 지역화폐 결제 금액 일부를 다시 적립해 줍니다.



진천군은 고병원성 조류인플루엔자 사전 방역에 나섰습니다.



지역별 주요 소식, 조진영 기자가 보도합니다.



[리포트]



충주시가 다음 주부터 오는 10월 말까지 지역 화폐인 충주사랑상품권 결제 금액의 5%를 한 달에 최대 3만 5천 원까지 다시 적립해 줍니다.



이 기간에 충주사랑상품권을 쓰면 기존 10% 할인 혜택까지 모두 15%를 할인 받을 수 있습니다.



다만 정책 수당이나 인센티브 결제 금액은 환급 적용되지 않습니다.



충주사랑상품권으로 결제할 수 있는 가맹점은 만 2천여 곳입니다.



[이은경/충주시 기업지원과 경제정책팀장 : "(1명이) 월 70만 원까지 (상품권) 구매가 가능하고요. (구매 금액에서) 10%를 할인해 드리고 있습니다. 그리고 쓴 금액에 대해서 5%를 환급해 돌려드리는 거예요."]



영동군과 단양군이 올해 국토교통부의 지역수요 맞춤 지원사업 대상지로 선정돼 3년 동안 국비 25억 원을 지원받습니다.



영동군은 영동문화원과 도서관을 정비하고, 단양군은 보건의료원 주변 도로를 확장해 정주 여건을 개선할 예정입니다.



정부의 지역수요 맞춤 지원 사업은 상대적으로 낙후된 지역의 각종 기반 시설 구축과 정비를 돕는 정책입니다.



진천군이 주로 겨울철에 발생하는 고병원성 조류인플루엔자, AI를 미리 예방하기 위해 특별 방역 점검을 선제적으로 진행했습니다.



진천군은 지난 6월부터 농림축산식품부 등과 가금 농가의 소독 설비와 방역 시설, 방역 사항 준수 여부 등을 확인했습니다.



진천군은 방역이 미흡한 농가 88곳에 대해 다음 달 26일부터 2차 확인 점검할 계획입니다.



KBS 뉴스 조진영입니다.



