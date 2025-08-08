뉴스9(대전)

대전 0시 축제 개막…“잠들지 않는 대전”

입력 2025.08.08 (21:54) 수정 2025.08.08 (22:08)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

천안 아파트 지하 주차장서 불 2명 연기 흡입

천안 아파트 지하 주차장서 불 2명 연기 흡입
충청 U대회 2년 앞으로…‘충청의 멋’ 살린다

충청 U대회 2년 앞으로…‘충청의 멋’ 살린다

다음
[앵커]

여름철 대표축제인 대전0시축제가 오늘 개막했습니다.

9일 동안 대전 중앙로 일대에서는 대전의 과거와 현재, 미래를 담은 다양한 볼거리와 즐길거리가 매일 시민과 관광객들을 맞이합니다.

최선중 기자입니다.

[리포트]

공군 특수비행단 블랙이글스가 오색 연막으로 하늘을 수놓고, 지상에서는 시가행진이 펼쳐지며 제3회 0시축제의 서막이 오릅니다.

잠들지 않는 대전, 꺼지지 않는 재미를 주제로 대전역에서 옛 충남도청 구간을 과거와 현재, 미래존으로 나눠 다양한 프로그램이 펼쳐집니다.

올해도 축제기간 내내 매일 다른 주제로 시가행진이 진행되고, 41곳에서 K-POP 등의 다양한 공연이 관광객 눈길을 사로잡게 됩니다.

가족단위 방문객을 위해 옛 충남도청에는 어린이들의 오감을 자극하는 테마파크를 설치했고, AI기능이 탑재돼 대화가 가능한 '꿈돌이 로봇'도 첫 선을 보였습니다.

["저는 꿈돌이 로봇이에요."]

[안영애/대전시 천동 : "학교다닐 때 꿈돌이 봤던 그런 기억이 나고요, 지금 아이들한테도 로봇으로 움직일 수 있는 그런 것들을 보여줄 수 있어서 되게 신기한 점이 많았습니다."]

꿈돌이 포토존은 꿈씨 가족 포토존으로 규모가 커졌고, 젊은층을 겨냥한 5개 먹거리존에는 97개 점포가 참여해 자정까지 이용할 수 있습니다.

[박사무엘/대전시 인동 : "오늘 날씨가 바람도 선선하고 딱 (축제)시작하기에 좋은 날씨인 거 같습니다. 음식도 맛있고 또 친구들도 데려오고 싶은…."]

[변지운/서울 대현동 : "0시 축제가 딱 해가지고 재밌는 추억이 될 거 같고, 그리고 이벤트 부스에서 게임도 하고 상품도 받고 해서 좋았던 것 같아요."]

대전시는 축제기간 2백만 명 이상의 찾을 것으로 보고, 매일 5백명 이상의 안전관리 요원을 투입합니다.

또 지하상가와 인근 공공기관 등 30곳에 폭염쉼터도 마련했습니다.

[이장우/대전시장 : "AI시스템으로 골목마다 상황실에서 분석을 하고 있습니다. 만약 밀집도가 높아지면 즉시 비상체계를 가동할 수 있도록 준비가 돼 있고…."]

볼거리와 즐길거리가 더욱 풍성해진 대전 0시축제는 오는 16일까지 열립니다.

KBS 뉴스 최선중입니다.

촬영기자:강수헌

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 대전 0시 축제 개막…“잠들지 않는 대전”
    • 입력 2025-08-08 21:54:26
    • 수정2025-08-08 22:08:27
    뉴스9(대전)
[앵커]

여름철 대표축제인 대전0시축제가 오늘 개막했습니다.

9일 동안 대전 중앙로 일대에서는 대전의 과거와 현재, 미래를 담은 다양한 볼거리와 즐길거리가 매일 시민과 관광객들을 맞이합니다.

최선중 기자입니다.

[리포트]

공군 특수비행단 블랙이글스가 오색 연막으로 하늘을 수놓고, 지상에서는 시가행진이 펼쳐지며 제3회 0시축제의 서막이 오릅니다.

잠들지 않는 대전, 꺼지지 않는 재미를 주제로 대전역에서 옛 충남도청 구간을 과거와 현재, 미래존으로 나눠 다양한 프로그램이 펼쳐집니다.

올해도 축제기간 내내 매일 다른 주제로 시가행진이 진행되고, 41곳에서 K-POP 등의 다양한 공연이 관광객 눈길을 사로잡게 됩니다.

가족단위 방문객을 위해 옛 충남도청에는 어린이들의 오감을 자극하는 테마파크를 설치했고, AI기능이 탑재돼 대화가 가능한 '꿈돌이 로봇'도 첫 선을 보였습니다.

["저는 꿈돌이 로봇이에요."]

[안영애/대전시 천동 : "학교다닐 때 꿈돌이 봤던 그런 기억이 나고요, 지금 아이들한테도 로봇으로 움직일 수 있는 그런 것들을 보여줄 수 있어서 되게 신기한 점이 많았습니다."]

꿈돌이 포토존은 꿈씨 가족 포토존으로 규모가 커졌고, 젊은층을 겨냥한 5개 먹거리존에는 97개 점포가 참여해 자정까지 이용할 수 있습니다.

[박사무엘/대전시 인동 : "오늘 날씨가 바람도 선선하고 딱 (축제)시작하기에 좋은 날씨인 거 같습니다. 음식도 맛있고 또 친구들도 데려오고 싶은…."]

[변지운/서울 대현동 : "0시 축제가 딱 해가지고 재밌는 추억이 될 거 같고, 그리고 이벤트 부스에서 게임도 하고 상품도 받고 해서 좋았던 것 같아요."]

대전시는 축제기간 2백만 명 이상의 찾을 것으로 보고, 매일 5백명 이상의 안전관리 요원을 투입합니다.

또 지하상가와 인근 공공기관 등 30곳에 폭염쉼터도 마련했습니다.

[이장우/대전시장 : "AI시스템으로 골목마다 상황실에서 분석을 하고 있습니다. 만약 밀집도가 높아지면 즉시 비상체계를 가동할 수 있도록 준비가 돼 있고…."]

볼거리와 즐길거리가 더욱 풍성해진 대전 0시축제는 오는 16일까지 열립니다.

KBS 뉴스 최선중입니다.

촬영기자:강수헌
최선중
최선중 기자

이 기사가 좋으셨다면

대전-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각

법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각
첫 연설회서 “배신자, 배신자” …국힘 당권주자 극한대립

첫 연설회서 “배신자, 배신자” …국힘 당권주자 극한대립
미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”

미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”
탐색전 이어가는 북미…<br>‘비핵화’ 원칙 흔들리나

탐색전 이어가는 북미…‘비핵화’ 원칙 흔들리나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.