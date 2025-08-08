대전 0시 축제 개막…“잠들지 않는 대전”

동영상 고정 취소

여름철 대표축제인 대전0시축제가 오늘 개막했습니다.



9일 동안 대전 중앙로 일대에서는 대전의 과거와 현재, 미래를 담은 다양한 볼거리와 즐길거리가 매일 시민과 관광객들을 맞이합니다.



최선중 기자입니다.



[리포트]



공군 특수비행단 블랙이글스가 오색 연막으로 하늘을 수놓고, 지상에서는 시가행진이 펼쳐지며 제3회 0시축제의 서막이 오릅니다.



잠들지 않는 대전, 꺼지지 않는 재미를 주제로 대전역에서 옛 충남도청 구간을 과거와 현재, 미래존으로 나눠 다양한 프로그램이 펼쳐집니다.



올해도 축제기간 내내 매일 다른 주제로 시가행진이 진행되고, 41곳에서 K-POP 등의 다양한 공연이 관광객 눈길을 사로잡게 됩니다.



가족단위 방문객을 위해 옛 충남도청에는 어린이들의 오감을 자극하는 테마파크를 설치했고, AI기능이 탑재돼 대화가 가능한 '꿈돌이 로봇'도 첫 선을 보였습니다.



["저는 꿈돌이 로봇이에요."]



[안영애/대전시 천동 : "학교다닐 때 꿈돌이 봤던 그런 기억이 나고요, 지금 아이들한테도 로봇으로 움직일 수 있는 그런 것들을 보여줄 수 있어서 되게 신기한 점이 많았습니다."]



꿈돌이 포토존은 꿈씨 가족 포토존으로 규모가 커졌고, 젊은층을 겨냥한 5개 먹거리존에는 97개 점포가 참여해 자정까지 이용할 수 있습니다.



[박사무엘/대전시 인동 : "오늘 날씨가 바람도 선선하고 딱 (축제)시작하기에 좋은 날씨인 거 같습니다. 음식도 맛있고 또 친구들도 데려오고 싶은…."]



[변지운/서울 대현동 : "0시 축제가 딱 해가지고 재밌는 추억이 될 거 같고, 그리고 이벤트 부스에서 게임도 하고 상품도 받고 해서 좋았던 것 같아요."]



대전시는 축제기간 2백만 명 이상의 찾을 것으로 보고, 매일 5백명 이상의 안전관리 요원을 투입합니다.



또 지하상가와 인근 공공기관 등 30곳에 폭염쉼터도 마련했습니다.



[이장우/대전시장 : "AI시스템으로 골목마다 상황실에서 분석을 하고 있습니다. 만약 밀집도가 높아지면 즉시 비상체계를 가동할 수 있도록 준비가 돼 있고…."]



볼거리와 즐길거리가 더욱 풍성해진 대전 0시축제는 오는 16일까지 열립니다.



KBS 뉴스 최선중입니다.



촬영기자:강수헌



